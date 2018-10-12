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Вибив усі верхні зуби! У Києві охоронець магазину побив покупця

Пішов скупитися харчами, натомість позбувся зубів. Така моторошна історія сталася в столичному супермаркеті. Охоронець магазину металевою трубою вдарив відвідувача просто в обличчя. У результаті в молодого хлопця розтрощена щелепа. Чи понесе горе-охоронець покарання, і чи відшкодують постраждалому витрати на лікування – поки невідомо. Винуватця поспіхом начебто звільнили, а керівництво супермаркету уникає спілкування. Ніхто навіть не вибачився.

Приводом для побиття стала поведінка Артура та його друзів. Хлопці та дівчата знімали один одного на смартфон у магазині. Та охоронцеві, який був у цивільному одязі й без бейджика, це не сподобалося. Він вирішив завадити відеозйомці, погрожуючи розбити телефон.

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Згодом чоловік схопив пляшку соєвого соусу й погрожував ударити нею. Після словесної лайки охоронець попрямував до підсобки. Як з’ясувалося, щоб взяти серйозніше знаряддя – металеву трубу.

Артура з магазину забрала швидка. В адміністрації супермаркету не надали навіть першої меддопомоги.

В Артура попереду серйозне й дороге лікування. За реставрацію щелепи доведеться викласти щонайменше 120 тис. грн. Це, якщо вибиті передні зуби приживуться. А поки 20-річний хлопець фактично не має, чим жувати.

До слова, напад на електричку під Києвом. Вандали побили вікна і повиривали сидіння.

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