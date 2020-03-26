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Через карантин українці переходять в онлайн – як пристосуватися до життя

Українці почали масово користуватися онлайн-послугами, вони купують в інтернеті господарські товари, предмети гігієни та харчі. За останні два тижні майже на 250% зросли продажі товарів для фітнесу, на 280% – товарів для творчості, на 156% – настільні ігри. Поки скромніша статистика у ресторанів, але за словами рестораторів, поки українці доїдають ресурси забитих дощенту холодильників, а далі вони вже згадають, що можна смачну готову їжу отримати прямо під двері.

Насправді, не лише їжу можна замовляти з дому. Перебуваючи на карантині, є можливість отримати і безкоштовну юридичну консультацію. Офіси безоплатної правової допомоги перейшли в онлайн і на телефон. Вони готові надавати всі юридичні консультації з питань землі, бізнесу чи трудового права. Подробиці у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, у Києві жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні.

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