Вітчизняна коштує вдвічі дешевше: чому Україна закуповує пожежну техніку в Австрії

Україна планує укласти контракт з підприємствами Австрії на 10 років на 8 млрд грн. Гроші на це візьмуть у кредит.

Проте з іншого боку п’ять українських заводів залишаться зовсім без замовлень. До того ж вітчизняна техніка могла б обійтись набагато дешевше і не менш якісніше. Адже наші підприємства уже обладнані сучасними станками та автоматизованою системою.

І за останні роки держава закупила у них понад 500 новеньких авто на суму понад 2,5 млрд грн. Та згодом з’ясувалося, що про рятувальників Уряд забув і техніку вирішили тепер купувати не вітчизняну, а імпортну. Без жодних конкурсів і тендерів.

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Депутати і виробники не можуть зрозуміти, за яким принципом Уряд визначався з майбутнім постачальником техніки. В Україні в середньому пожежна машина коштує 8 млн грн, в Австрії на 20 млн більше.

До того ж своїм рішенням Кабмін фактично на 10 років зупиняє цілу галузь. У час кризи без роботи залишаться понад шість тисяч людей. Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій, замовник спецтехніки, скандал не коментує.

Також масштабні лісові пожежі розгорілись у Луганській області. Вогонь вже охопив понад 10 тис. га. Через пожежі почали детонувати боєприпаси біля Станиці Луганської.

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