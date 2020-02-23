Чорний з перчинкою, білий з нотками вишні. Особливості львівського шоколаду

Пряний чорний з перчинкою, солодкий білий з нотками вишні або ніжний молочний з малиною – це все про львівський шоколад. Над унікальними поєднаннями смаків уже 3 роки працює Сергій Данчишин. За освітою чоловік юрист, але любов до шоколаду зробила вибір за нього. Тепер має маленьку затишну кондитерську.

Експериментувати над смаками, формами і технологіями сім’я Данчишинів почала ще три роки тому. Сергій перший у Львові вирішив готувати шоколад із сублімованими ягодами. У їх складі невелика кількість води – всього 3%, а ось за кольором, смаком і вмістом корисних речовин майже не відрізняються від свіжих.

Нині ж Сергій щодня переробляє від 30 до 40 кг шоколаду – виходить майже півтисячі плиток. Допомагають ще четверо кондитерів. Використовують лише якісний шоколад із Бельгії, Німеччини та Гани. Його виготовляють без використання консервантів і штучних добавок – тільки справжні какао-продукти.

Факти ICTV раніше писали про технологію приготування бельгійського шоколаду.

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