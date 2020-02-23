Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Чорний з перчинкою, білий з нотками вишні. Особливості львівського шоколаду

Пряний чорний з перчинкою, солодкий білий з нотками вишні або ніжний молочний з малиною  – це все про львівський шоколад. Над унікальними поєднаннями смаків уже 3 роки працює Сергій Данчишин. За освітою чоловік юрист, але любов до шоколаду зробила вибір за нього. Тепер має маленьку затишну кондитерську.

Експериментувати над смаками, формами і технологіями сім’я Данчишинів почала ще три роки тому. Сергій перший у Львові вирішив готувати шоколад із сублімованими ягодами. У їх складі невелика кількість води – всього 3%, а ось за кольором, смаком і вмістом корисних речовин майже не відрізняються від свіжих.

Нині ж Сергій щодня переробляє від 30 до 40 кг шоколаду – виходить майже півтисячі плиток. Допомагають ще четверо кондитерів. Використовують лише якісний шоколад із Бельгії, Німеччини та Гани. Його виготовляють без використання консервантів і штучних добавок – тільки справжні какао-продукти.

Факти ICTV раніше писали про технологію приготування бельгійського шоколаду.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Астаф’єва оголила сідниці на одному з львівських балконів (18+)
Астаф’єва оголила сідниці на одному з львівських балконів (18+)
Не технічна помилка: у львівському ТЦ транслювали порно (18+)
Не технічна помилка: у львівському ТЦ транслювали порно (18+)
Кращий подарунок у День закоханих. Технологія приготування бельгійського шоколаду
Кращий подарунок у День закоханих. Технологія приготування бельгійського шоколаду
У Львові комунальника переїхали два авто – жінка померла на місці
У Львові комунальника переїхали два авто – жінка померла на місці
Прокуратура встановила ймовірного замовника підпалу авто львівської журналістки
Прокуратура встановила ймовірного замовника підпалу авто львівської журналістки
Поліція затримала підозрюваного у підпалі авто журналістки у Львові
Поліція затримала підозрюваного у підпалі авто журналістки у Львові
У Львові не підтвердили коронавірус у туриста з Китаю
У Львові не підтвердили коронавірус у туриста з Китаю
У Львові госпіталізували двох людей, які повернулися з Китаю
У Львові госпіталізували двох людей, які повернулися з Китаю

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка