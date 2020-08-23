День Незалежності України щороку святкують 24 серпня. Саме в цей день Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

До слова, цей день для українців буде вихідним, проте, від низки традиційних святкових заходів доведеться відмовитися через пандемію коронавірусу.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності в 2020 році. Згідно з ним, офіційного параду в Києві цього року не планується. Хоча у столиці відбудеться Марш захисників України. Планується, що участь у ньому візьме не менше 50 тис. людей.

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У цей день заведено одягатися у вишиванку, щоб продемонструвати свою любов до країни. Однак, люди, які дійсно люблять свою країну, вивчають її природні багатства, архітектурні витвори мистецтва, художні цінності та інше.

Щоб перевірити наскільки добре ви знаєте свою батьківщину, пройдіть тест до Дня Незалежності України, який створили Факти ICTV.

День Незалежності України: програма заходів у Києві

КМДА затвердила програму заходів у Києві до Дня Незалежності 2020 та Дня Прапора.

Святкування стартують з 20 серпня з відкриття виставки фотографій у Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця. Також у цей день розпочнеться фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage у Національному заповіднику Софія Київська.

Повну програму заходів до Дня Незалежності України у Києві – дивіться на Фактах ICTV.