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У Франції кінь втік з перегонів і увірвався до кафе

Кінь, що забіг до кафе у Франції, добряче налякав відвідувачів.

У передмісті французької столиці до кафе забіг кінь. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження.

Судячи з кадрів, столики кафе спорожніли миттєво. Але, на щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав, цілим залишився і посуд.

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Пізніше стало відомо, що кінь втік зі стадіону, де відбувалися перегони.

До слова, раніше камери зняли коня, який випадково зайшов до магазину на автозаправці.

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