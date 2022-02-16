Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем єднання, і наголосив, що нас усіх об’єднує бажання жити в мирі та щасливо.

Про це він зазначив на початку телемарафону до Дня єднання.

– Сьогодні важливий день – День єднання. Нас усіх. Ми різні. Різного віку, різної статі, з різних міст, різних регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій, але об’єднує нас єдине бажання – бажання жити, жити в мирі, жити щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками, – сказав глава держави.

Президент наголосив, що українці на все це мають повне право, адже ми у себе вдома – в Україні.

– І ніхто наш дім не буде так любити, як ми любимо, і ніхто, тільки ми разом зможемо наш дім захистити. З Днем єднання, синьо-жовті! З Днем єднання, Україно! Схід, захід, південь, північ – звучить тільки разом, але звучить сильно, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 14 лютого підписав указ про відзначення в Україні 16 лютого Дня єднання.

Одразу ж після цього Кабінет міністрів ухвалив постанову із планом заходів до Дня єднання.