Діряві костюми і зменшена зарплата: як працюють бригади швидкої допомоги Харкова
Діряві костюми, брак рукавичок і масок, прострочені аптечки. Харківські бригади швидкої допомоги заявляють про нелюдські умови праці за копійки. І це ті люди, які працюють на передовій боротьби з коронавірусом.
Обіцяної надбавки у 300% місцеві медики досі не отримали. У квітні зарплату нарахували навіть меншу, ніж зазвичай.
Чому ризикують життям за 4 тис. грн – два медики дали екслюзивні коментарі у сюжеті Тетяни Доцяк.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому медики отримують мізер.
2020-05-05Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.