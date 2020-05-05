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Факти / Відео / Україна

Діряві костюми і зменшена зарплата: як працюють бригади швидкої допомоги Харкова

Діряві костюми, брак рукавичок і масок, прострочені аптечки. Харківські бригади швидкої допомоги заявляють про нелюдські умови праці за копійки. І це ті люди, які працюють на передовій боротьби з коронавірусом.

Обіцяної надбавки у 300% місцеві медики досі не отримали. У квітні зарплату нарахували навіть меншу, ніж зазвичай.

Чому ризикують життям за 4 тис. грн – два медики дали екслюзивні коментарі у сюжеті Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому медики отримують мізер.

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