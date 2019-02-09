Діти можуть опинитися на вулиці! У Миколаєві зупинили ремонт спортивних об’єктів

Спорт і здоровий спосіб життя не в пріоритеті у миколаївських чиновників. У бюджеті не передбачені гроші на ремонти об’єктів, які були розпочати торік.

Через це баскетболісти тренуються в університеті, а домашні матчі грають у Южному. Невідомо, хто утримуватиме 100 тренерів і де займатимуться тисяча юних спортсменів спорткомплексу Зоря та чи отримають штучне покриття футбольні поля біля шкіл.

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Не передбачені гроші на добудову спортивного комплексу мікрорайону Варварівка і двох майже готових шкільних стадіонів. На сесії голосували за фінансування одних проектів, а на виконкомі 20 чиновників затвердили інші, – обурені депутати. У новому документі немає грошей на об’єкти, де торік розпочато роботи, або де місто вже оплатило проект ремонту.

Будівництво великих спортивних об’єктів також не передбачено цьогорічним бюджетом. Третій рік міський голова обіцяє звести міську льодову ковзанку замість приватної, яку закрили через збитковість і розтрощили.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Полтавщині дорожній конфлікт – жителі села Бутенки перекрили трасу на Кременчук. Люди обурені, що через ремонт дороги автомобілі пустили через їхнє село, а новий асфальт просто посипався.

Опубліковано Лютий, 09 в 13:57



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