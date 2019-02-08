Дорожній конфлікт на Полтавщині: люди перекрили трасу на Кременчук

На Полтавщині дорожній конфлікт – жителі села Бутенки перекрили трасу на Кременчук. Люди обурені, що через ремонт дороги автомобілі пустили через їхнє село, а новий асфальт просто посипався.

Водії обурюються, навіщо взагалі цією дорогою поїхали. Ями по коліна, проїхав – резини немає. Сільська дорога просто нездатна пропустити велику кількість транспорту, через що їм доводиться стояти у кілометрових заторах.

Неподалік села ремонтують міст, транспорт, що рухається в напрямку Кременчука, пустили в об’їзд через їхнє село, пояснюють люди, вантажівки розбили дорогу, яку відремонтували півтора року тому. Асфальт порепався, на узбіччях просто відвалюється шматками.

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Вгамувати людей приїхала поліція і місцевий голова. Міст, кажуть, вже майже відремонтували, вже наступного тижня вантажівки пустять основною дорогою, а шляховики власним коштом відремонтують розбиту ділянку.

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Опубліковано Лютий, 08 в 14:06



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