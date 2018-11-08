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Крадіжки, п’яні розбої, вбивства і ґвалтування: чи потрібна поліція у потягах

10 тисяч правопорушень сталося торік в українських поїздах. Крадіжки, п’яні розбої, вбивства і ґвалтування – це неповний перелік того, що з вами може статися в українських потягах. Раніше в кожному потязі були поліцейські. Нині транспортна поліція ліквідована.

У разі інциденту копів викликають на найближчу станцію. Та чи встигнуть вони доїхати і допомогти, практика показує – не завжди.

Якщо часу на зупинку замало або група не встигає дістатися – інформацію передають на наступну станцію. Провідники нарікають – ситуація з кожним роком ускладнюється. І впоратися зі злочинцями, особливо жінкам, неможливо.

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Нині в Україні курсує 250 поїздів. На добу треба 3 зміни по два правоохоронці. Вийшло 750 працівників. При зарплаті у 10 тисяч гривень, що є трохи вищою за середню, на місяць потрібно 7,5 мільйонів гривень, або 90 мільйонів на рік. Враховуючи, що тільки ПДВ Укрзалізниця сплачує понад  мільярд – 10% це, можливо, і є ціна нашої з вами безпеки.

Нагадаємо, від понеділка Тернопіль лихоманить. Люди масово ходять пішки, автомобілі стоять у заторах, а маршрутки саботують свою роботу.

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