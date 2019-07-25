Дорога Вина и Вкуса: что посмотреть и чем полакомиться в Криничном на Бессарабии

В Украине появится первый етногастрономический маршрут – Дорога вина и Вкуса, он пройдет через Бессарабию, уникальный многонациональный регион на юге Одесской области. Туристы, отправляющиеся в путешествие смогут не только ознакомиться с местными традициями, историческими памятниками, но и получить гастрономическое удовольствие от местной пищи и напитков.

Гостеприимная Придунайская Бессарабия – уникальный многонациональный край. Криничное – это этническое болгарское село, раскинувшееся на берегу крупнейшего пресноводного озера в Украине – Ялпуг. На этих землях веками жили болгары, местным удалось сохранить язык и традиции.

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Сейчас всем селом они собрались на чамур.Пока одни готовят лампачи, другие – продукты. Фаворитка на столе – баранина, делают по старинке рецепту так, что мясо тает во рту. Хотя на улице 21 век, хлеб до сих пор пекут на огне.

Вокруг Криничного все в виноградниках. Долина Ялпуг считается лучшим украинским регионом с идеальными климатическими условиями для винограда. Он на одной широте с французским Бордо и итальянским Пьемонтом. Именно здесь в 2005 году семья Плачковых основала ныне известную на всю страну и не только семейную винодельню.

Берут не количеством, а качеством, в год разливают меньше 300 тысяч бутылок. Это вино покорило даже британских лордов. Его можно найти на польских, французских и немецких полках. Гарантия качества – не только щедрый на солнце климат, но и современное европейское оборудование и уникальные технологии.

Туристов, которые переступают порог этой винодельни, угощают не только вином, но и местными улитками.

Криничное станет изюминкой украинского етногастрономического маршрута Дорога вина и Вкуса. Он пройдет через всю Бессарабию. Инициатор проекта – Европейский Союз, проект поможет развить в регионе сельский и гастрономический туризм.

Напомним, Факты ICTV собрали для вас информацию, которая пригодится во время поездки на машине в Болгарию для отдыха этим летом.

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