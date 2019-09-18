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Дощ і вітер не зупиняє окупантів: на передовій продовжуються ворожі обстріли

Останніми днями на ділянці фронту під Горлівкою наші бійці отримали кілька поранень.

АГС – автоматичний станковий гранатомет, здатний вражати ціль з відстані понад півтора кілометри. Небезпека полягає в тому, що засікти звідки гатить ворог з цієї зброї вкрай складно. На сусідній ділянці фронту під Горлівкою від гранатометного пострілу загинув 24-річний Владислав Рой.

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На передовій хоч дощить і вітряно, однак і погіршення погоди не зупиняє ворога. Хоча армійці переконують: звикати не доводиться, адже ціле літо погода випробовувала терпіння українських військових

Загалом 17 вересня було 11 ворожих атак – поблизу Новотошківського та Новолуганського противник застосував міномети 82-го калібру.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює на передовій найсекретніший підрозділ ООС.

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