Законопроект про дистанційну торгівлю і доставку ліків очікується влітку – Кузьміних

Робота над новим законом про лікарські засоби – на завершальному етапі. Законопроект, що дозволяє дистанційну торгівлю і поштову доставку медичних препаратів, буде переданий на розгляд до Верховної Ради України до кінця літа 2020 року.

Про це під час експертного круглого столу Перспективи онлайн-торгівлі медикаментами в Україні поінформував голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Сергій Кузьміних.

– Законопроект практично готовий. Дистанційна торгівля і поштова доставка ліків будуть прописані в ньому окремим пунктом. Крім того, закон передбачає введення електронного рецепта, що дозволить покінчити з самолікуванням, підвищити мобільність і доступність онлайн-замовлень і доставки лікарських засобів, – повідомив народний депутат.

Введення практики дистанційної фармації в Україні підтримує і Регулятор ринку. За словами директора Департаменту оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Олени Речкіної, новий закон повинен чітко розподілити відповідальність між аптечними онлайн-мережами та операторами поштової логістики за якість проданих ліків, консультацію пацієнтів щодо застосування (ця відповідальність ляже на аптеки), відповідність вимогам виробників умов поштової доставки.

На першому етапі в онлайн-режим планується перевести торгівлю безрецептурними препаратами.

– Після того як в Україні реально запрацює система електронного рецепта, можна буде переходити на дистанційну торгівлю і поштову доставку рецептурних препаратів. Водночас інформаційний супровід пацієнта фармацевтом має залишитися у дистанційному режимі обов’язково, – сказала Речкіна, зробивши особливий акцент на необхідності ліцензування всіх аптечних онлайн-майданчиків з метою уникнення торгівлі фальсифікатом.

Представник Регулятора проінформувала також про те, що наразі в Україні працює близько 20 тис. аптечних пунктів. Кожен з них в середньому обслуговує 1,8-2 тис. споживачів, що в рази менше ніж в країнах Європи. Порівняно невисоке купівельне навантаження на українські аптеки, на думку начальника Департаменту особистого страхування СК Уніка Оксани Руденко, свідчить про високу маржинальність аптечного бізнесу.

Руденко вважає, що законодавче врегулювання дистанційної торгівлі призведе до появи реальної конкуренції на ринку фармацевтики та відчутного зниження цін для кінцевого споживача.

– Ринок доставки препаратів реально існує з 2001 року. Ліки доставляли кур’єрами, всілякими посередниками та іншими способами. Через це його потрібно законодавчо врегулювати. Тим паче, що послуга дуже затребувана. Ми бачимо, що в умовах карантину кількість онлайн-замовлень медпрепаратів і їх доставки зросли приблизно з 25% до 55%, – констатувала Оксана Руденко.

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Солідарний з нею і начальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України Костянтин Надутий.

– Традиційні аптеки незабаром взагалі зникнуть, оскільки в країні процеси цифровізації розвиваються дуже стрімко. Чому в Україні ліки дорожчі ніж у Польщі, наприклад? Тому що наші аптеки – це дорога реальність сьогодення. Якщо з розвитком дистанційного фармацевтичного ринку логістика подешевшає – знизяться ціни та підвищиться доступність ліків для населення, – резюмував представник МОЗ.

До слова, фармацевтична компанія Дарниця розпочала виробництво нового антисептичного засобу Darsept за рекомендаціями ВООЗ.