Україна вперше в історії прийме чемпіонат Європи з бадмінтону. Ігри проходимуть у київському Палаці Спорту з 21 по 26 квітня 2020 року.

Ці змагання стануть вирішальними у відборі до Олімпійських ігор у Токіо у 2020 році.

29 січня на відкритому засіданні Організаційного комітету чемпіонату Європи з бадмінтону-2020 презентували офіційний логотип турніру та план заходів.

— Відбулося перше засідання комітету з питань організації чемпіонату Європи з бадмінтону. Ми заслухали пропозиції Європейської конфедерації біатлону, які перебувають з інспекційним візитом у Києві. Ми почули позитивні оцінки, тому на сьогодні можу твердо сказати, що Україна готова до проведення чемпіонату Європи на найвищому рівні, – заявив президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

Перший квиток з рук генерального секретаря Європейської конфедерації бадмінтону Брайана Агербака і президента Федерації бадмінтону України Олексія Дніпрова отримала переможниця конкурсу на найкращий логотип до Євро – Віолетта Нагорна з Харкова.

Продаж квитків на турнір стартував 29 січня 2020 року. Придбати тікети можна на офіційному сайті Федерації бадмінтону України. Вартість квитків стартує від 100 грн.

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Чемпіонат Європи з бадмінтону є найпрестижнішим турніром з бадмінтону у Європі, участь у ньому щороку беруть 288 найкращих спортсменів континенту. На чемпіонаті визначать найкращих бамбінтоністів у жіночій та чоловічій категоріях, парних та змішаній парній категоріях.

Українські бадмінтоністи входять до сотні найкращих спортсменів світу та п’ять разів брали участь і Олімпійських іграх.

Раніше Факти ICTV писали, що МОК заборонив спортсменам влаштовувати політичні акції під час Олімпіади.

Фото: Федерація бадмінтону України