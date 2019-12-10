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Дизель шоу вирушив у тур по містах України. Чим здивують і що покажуть

Дизель шоу гастролює країною і смішить своїх прихильників новими номерами, яких ще не було по телевізору.

Під час всеукраїнського туру Дизель шоу завітали до Харкова, де глядачі побачили на сцені команду у повному складі із новими учасниками, а після прогулянки містом гумористи буквально на ходу вигадали ексклюзивні жарти саме для харків’ян.

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Поруч на сцені і старожили колективу і новачки, відома учасниця КВК Маруся Грицук та популярний шоумен з Білорусі Дмитро Танкович. Вперше на сцену разом із зірками вийшли і непрофесійні актори.

Під час всеукраїнського туру за півтора місяці артисти об’їдуть 16 міст та дадуть 22 концерти. В кожному – море якісного гумору та ексклюзивні жарти. Про Харків кілька гуморесок народилися буквально дорогою до міста, кажуть шоумени.

З Харкова найкраще комедійне шоу країни відправляється до Краматорська та Маріуполя, а потім до Львова та Луцька. Фінальний концерт всеукраїнського туру і останній у цьому році дизелі дадуть у Вінниці 13 грудня.

Нагадаємо, актори Дизель шоу з гумором привітали свою колегу Вікторію Булітко з третім місцем на шоу Танці з зірками 2019.

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