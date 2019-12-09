Із важкоатлеток у стриптизери – Дизель шоу і Вірастюк показали реформи у спорті

Актори Дизель шоу пофантазували на тему того, як вирішили розформувати жіночу збірну з важкої атлетики на користь стриптизу і до чого це призвело.

На сцені Дизель шоу показали, як співробітник Міністерства молоді, культури і спорту прийшов до тренера жіночої збірної з важкої атлетики, щоб розформувати її.

Проте йому не сподобалося таке рішення міністерства.

– Це хто ж таке придумав там? Що за камікадзе? А він розуміє, що дівчата можуть його у темному провулку зустріти і… переспати з ним-, – жартують актори Дизель шоу.

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Ще більше здивувало тренера те, що збірну з важкої атлетики хотіли розформувати на користь збірної зі стриптизу.

Коли про це дізналися дівчата, то продемонстрували, що можуть займатися не лише важкою атлетикою.

До слова, у Дизель шоу також показували, до чого може призвести залежність від соцмереж, а зокрема від Instagram.