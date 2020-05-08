Епідемія коронавірусу у Європі йде на спад – коли відновлять подорожі
Кількість людей, які заразилися коронавірусом, у світі наближається до 4 млн. Жертвами недуги стали майже 270 тис. Одужали – на мільйон більше.
Країни поступово послаблюють карантин. Навіть Британія, яка наразі є лідером в Європі за смертністю.
Також, вирішують, коли приймати туристів. Літній сезон наближається. Євросоюз готовий відновити подорожі в середині спільноти. Про зовнішні кордони поки не йдеться. Докладніше про ситуацію з коронавірусом у світі дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, в яких країнах послабили карантин.
2020-05-08
Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19