Найкращою відповіддю України на агресію Росії стане проведення реформ, що наближатиме майбутнє членство країни у Євросоюзі та НАТО.

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві 17 травня.

— Найкраща відповідь на агресію – це завжди досягнення успіху у реформах. Це наблизить вас до ЄС і НАТО. Естонія підтримує територіальну цілісність і євроатлантичну інтеграцію України. Наша підтримка завжди була і залишиться гучною і чіткою, – сказала Каллас.

Також вона наголосила, що Естонія зробить все від себе залежне, щоб двері НАТО залишалися відкритими для України, а в ЄС продовжать роботу над належною відповіддю на провокації з боку РФ.

Водночас Каллас зазначила, що бачить значні зрушення в Україні з часу її останнього візиту. Це було понад п’ять років тому, коли вона була депутатом Європарламенту.

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Серед ключових реформ для України прем’єр-міністр Естонії назвала антикорупційну та судову.

— Вам потрібно досягти успіху у боротьбі з корупцією, тому що вона шкодить демократії. Вам необхідні успіхи у судовій реформі, тому що лише тоді, коли суди ухвалюють справедливі рішення, інвестори будуть впевнені, що можуть інвестувати тут, – зазначила Каллас.

Також Кая Каллас зазначила, що політика невизнання анексії Криму є надзвичайно важливою для Естонії, і вони вітають ініціативи щодо запуску Кримської платформи. Вона додала, що Україна залишається найбільшим партнером з розвитку й Естонія готова підтримувати й допомагати Україні у впровадженні реформ.

ПДЧ для України в НАТО

На саміті НАТО, який відбудеться у червні 2021 року, не ухвалять рішення про надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі. Це прогнозує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Водночас він додав, що Україна прагне запустити процес, який дасть змогу отримати ПДЧ.

Кулеба зазначає, що отриманню ПДЧ заважають побоювання деяких держав-членів НАТО спровокувати Росію.