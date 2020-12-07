Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: плюс майже 9 тис. нових хворих на Covid. Водночас, в Україні розробили нові тест-системи і вже відомо, коли у нас почнеться щеплювання; на фронті доба тиші, ворог не стріляв, а в Україні з березня має запрацювати нова система пошуку зниклих безвісти бійців; без шансів на повноцінне дитяче виховання: Серед зими у Черкасах закрили дитячий садок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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