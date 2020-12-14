Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: негода в Україні; коронавірус в Україні та світі; ситуація на передовій; уряд починає приймати заявки від підприємців на фінансову підтримку під час жорсткого карантину; у світі починається масова вакцинація; стрілянина біля собору в Нью-Йорку; у Білорусі не припиняють протести проти фальсифікації виборів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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