Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у планах депутатів прийняти закон про децентралізацію та азартні ігри; Україна просить Іран передати чорні скриньки збитого літака; в Британії зустріч глав МЗС країн, чиї громадяни загинули в авіа-катастрофі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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