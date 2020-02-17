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Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: викрадення та переслідування з трагічним фіналом, аварія у Дніпрі забрала життя чоловіка; за фактом захоплення українського судна в Азовському морі, відкрито провадження; Нафтогаз порахував збитки окупації Криму у $8 млрд; Україна евакуює своїх громадян з епіцентру коронавірусу в Китаї.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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