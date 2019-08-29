Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нова Верховна Рада запрацювала; Україна сьогодні вперше офіційно відзначає День пам’яті за загиблими у війні з Росією; Дар’я Білодід повернулася в Україну з Токіо і привезла золоту медаль.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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