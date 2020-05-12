Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як триває пом’якшення карантину в Україні; У США стартували масштабні проекти, усією країною допомагають тим, хто лишився роботи; в Україні активно впроваджують промо-акції для підприємців; масштабний витік інформації в Україні, у Telegram чат-бот за секунду видає інформацію про кожного.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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