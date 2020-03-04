Факти ICTV – Випуск 6:45 (04.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Чернівцях дружина хворого на коронавірус чоловіка погодилась на добровільну обсервацію; загалом у світі інфіковані понад 93 тис. людей, померли понад 3 тис. осіб, одужали майже 50,7 тис. людей; на позачерговому засіданні Верховної Ради обговорять кадрові питання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.