Факти ICTV – Випуск 6:45 (17.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті від ворожої кулі минулої доби загинув боєць; Зеленський чітко дав зрозуміти главі Ірану Хасану Рухані, що Україна хоче знати, хто віддав наказ збити літак МАУ; Київенерго прийме скарги постраждалих унаслідок прориву трубопроводу на вулиці Антоновича.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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