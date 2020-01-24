Факти ICTV – Випуск 6:45 (24.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Джордж Сорос інвестує мільярд доларів у боротьбу з авторитарними урядами і зміною клімату; Олексій Гончарук, задоволений результатами всесвітнього економічного форуму у Давосі; капітальний ремонт Хрещатика розпочнуть уже цього року.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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