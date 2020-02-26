Факти ICTV – Випуск 6:45 (26.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тест-систем на коронавірус, які є в Україні вистачить, щоб перевірити 900 людей; в Італії спалах коронавірусу, заражених вже понад 300, 11 людей померли; надзвичайний стан через коронавірус оголосили в Сан-Франциско.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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