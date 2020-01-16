Факти ICTV – Випуск 7:15 (16.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські літаки і далі бомбардують території, контрольовані повстанцями у Сирії; оплата за проїзд львівським електротранспортом зросла одразу на 2 грн; Україна на 68 місці в рейтингу найкращих країн світу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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