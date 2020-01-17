Факти ICTV – Випуск 7:15 (17.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міністра розвитку громад і територій Альону Бабак можуть звільнити з посади; кількість ВІЛ-інфікованих в Україні зростає; у Австралії після кількамісячних масштабних лісових пожеж пішов дощ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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