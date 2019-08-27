Факти ICTV – Випуск 7:45 (27.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: стіна житлового будинку обвалилася у центрі Чернівців, у цей час там перебувала жінка з дітьми; бойовики відкрили вогонь по українських позиціях, найманці з гранатомета стріляли неподалік Талаківки; картопля почала дешевшати, імпорт з Білорусі збив вартість бульби в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.