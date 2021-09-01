Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:хворих на Covid більшає щодня. На ранок зареєстровано 2075 нових випадків; надважливі перемовини у США: Володимир Зеленський та Джо Байден обговорять стратегію відносин; 8 ворожих атак за добу – російські найманці продовжують обстріли, а Європа міркує над тим, як спілкуватися з новою афганською владою.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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