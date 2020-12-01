Факти ICTV – Випуск 8:45 (01.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні активно заговорили про локдаун; мільйони гривень заборгувало Нафтогазу комунальне підприємство міста Олешки на Херсонщині; на 71 грн зростає прожитковий мінімум; Київ накрив смог, найгірша ситуація у Дніпровському та Дарницькому районах; НАТО посилить військову присутність у регіоні Чорного моря через російську загрозу в Криму.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.