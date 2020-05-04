Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як тримає удар коронавірусу сільська медицина, з якими проблемами на Прикарпатті стикнулися місцеві лікарі; Європа поступово скасовує карантин, в Італії, Греції та Болгарії дозволяють прогулянки і відкривають певні крамниці; на фронті один поранений та троє травмованих.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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