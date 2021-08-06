Факти ICTV – Випуск 8:45 (06.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Закарпатті через зливи зійшов селевий потік. Сьогодні в Україні штормове попередження; на фронті 10 ворожих атак. Питання повернення Донбасу залежить від Путіна – заява президента; 5 унікальних туристичних маршрутів на байках. Моя мотокраїна – проект, який допоможе відкрити Україну по-новому.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.