Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: протести ФОПів на Майдані, яка зараз ситуація у центрі Києва; чому перехрестя міжнародних трас на околиці Коростеня епіцентр аварій; чому не просувається реформування дитбудинків; коронавірус в Україні та світі; ситуація на Донбасі; країни ЄС одна за одною оприлюднюють плани вакцинації від коронавірусу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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