Фестиваль коноплі у Києві: два перші українські конопляні напої

У Києві відбувся Фестиваль коноплі, на якому було представлено два перші українські конопляні напої ТМ Happy Leaf.

У світі спостерігається досить стабільний ріст інтересу до харчових продуктів з різних складових конопель. Найбільш стрімко розвивається ринок cannabis-продукції у Канаді та США. Вони запровадили тренди для розвитку галузі в усьому світі.

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Представники торговельної марки пишаються, що їм вдалося створити наразі унікальну нішу, якій складно знайти аналоги. Фестиваль засвідчив, що продукти харчування з додаванням конопляних інгредієнтів стають дедалі популярнішими навіть серед консервативно орієнтованих гурманів.

Нагадаємо, колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла про користь медичного канабісу.

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