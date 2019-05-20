Фестиваль повітряних куль у Кам’янці-Подільському: ціни та що можна побачити

В Кам’янці-Подільському влаштовують найвідоміший в Україні фестиваль аеростатів.

Романтична фізика – так пілоти називають політ на аеростаті. Ним керують без жодного приладу, фактично на дотик – обличчям відчувають потоки теплого повітря і керують кулею.

Люди без страху готові піднятися на висоту до 600 метрів, аби побачити неповторні панорами. Нагорода за сміливість – посвята у повітроплавці.

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Фестиваль повітряних куль заснували понад 10 років тому. Відтоді кожного травня на три дні до Кам’янця-Подільського приїздять команди повітроплавців з усієї України. Тут можуть одночасно піднятись у небо до 20 аеростатів.

Аби потрапити на шоу – бронювати місця потрібно щонайменше за місяць. Політ кожному туристу обійдеться у 3 тис. грн. Але як переконують любителі польотів – це того вартує. Бо побачити тисячолітнє мальовниче місто з такої висоти – неймовірне задоволення.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Криму повітряну кулю з дитиною віднесло вітром.

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