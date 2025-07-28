Не можу сказати, що є нестача особового складу: командир 7 корпусу ДШВ Ласійчук про рекрутинг

Десантно-штурмові війська ЗСУ першочергово комплектуються в українській армії, а на підготовку виділяють максимальну кількість часу.

Про це заявив командир 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, полковник Євген Ласійчук в інтерв’ю АрміяInform.

Яка ситуація з особовим складом і рекрутингом

– Не можу сказати, що є нестача особового складу. Ми отримуємо новобранців і доукомплектовуємося, – заявив він.

За словами командира 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, під час комунікації з рекрутами акцентується увага на підготовці, зокрема у навчальних центрах та рамках визначених підрозділів. Кожен український десантник знає, які командири відділення, роти та батальйону.

Зараз дивляться

– Важливий інструмент рекрутингу – це технодесант, ще на стадії підготовки. На всіх рівнях навчання ми даємо змогу користуватися та бачити, як це працює, – звернув увагу він.

Як зазначив командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, навіть підготовка штурмової групи відбувається за допомогою технологій. Десантник штурмової групи ніколи не йде сам. Адже його ведуть, застосовуючи крила, а на важких ділянках – роботів. І лише після цього йдуть штурмові групи.

Український військовослужбовець наголосив, що технодесантний складник намагаються запровадити в усіх бригадах і підрозділах, які ведуть активні бойові дії.

Крім цього, є рекрутингові центри від кожної бригади, до яких можуть звертатися потенційні новобранці, зокрема у Києві, Миколаєві, Дніпрі та Кривому Розі. Також інформативними є онлайн-сторінки у соцмережах.

Фото: ДШВ ЗСУ

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