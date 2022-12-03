Грудень, 03 в 12:15

На північному кордоні України ситуація наразі контрольована. Водночас спостерігається накопичення спільного угруповання військ РФ та Білорусі.

Про це поінформував командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

– На сьогодні ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але на території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ, – зазначив він.

Наєв наголосив, що українські військові постійно відслідковують цю ситуацію та готуються до адекватного реагування.

Зараз дивляться

– Наразі загрози з боку Білорусі ще немає, – наголосив Наєв.

Робота, яку проводять Збройні сили України, повинна підвищити стійкість оборони на північному кордоні та адекватність реагування на зростання загрози з боку агресора.

За словами Наєва, якщо воєнна загроза з півночі зростатиме, Генеральний штаб ЗСУ може посилити угруповання українських військ на цьому напрямку додатковими силами та засобами. Все залежатиме “від кількісного і якісного складу” загрози з боку окупантів.

Нещодавно в українській розвідці повідомляли, що в Білорусі зараз немає ознак створення потужного ударного угруповування для повторного наступу на Україну. РФ розмістила на білоруській території близько 9 тис. військовослужбовців.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що РФ перекидає техніку до Білорусі не тому, що готується до бойових дій із її території, а для навчання своїх військ.

Водночас у Міноборони України заявляли, що Росія може розглядати нове вторгнення з півночі як запасний варіант.

Джерело: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ