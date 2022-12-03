Триває накопичення військ: у ЗСУ пояснили, чи є загроза наступу з боку Білорусі
На північному кордоні України ситуація наразі контрольована. Водночас спостерігається накопичення спільного угруповання військ РФ та Білорусі.
Про це поінформував командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.
– На сьогодні ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але на території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ, – зазначив він.
Наєв наголосив, що українські військові постійно відслідковують цю ситуацію та готуються до адекватного реагування.
– Наразі загрози з боку Білорусі ще немає, – наголосив Наєв.
Робота, яку проводять Збройні сили України, повинна підвищити стійкість оборони на північному кордоні та адекватність реагування на зростання загрози з боку агресора.
За словами Наєва, якщо воєнна загроза з півночі зростатиме, Генеральний штаб ЗСУ може посилити угруповання українських військ на цьому напрямку додатковими силами та засобами. Все залежатиме “від кількісного і якісного складу” загрози з боку окупантів.
Нещодавно в українській розвідці повідомляли, що в Білорусі зараз немає ознак створення потужного ударного угруповування для повторного наступу на Україну. РФ розмістила на білоруській території близько 9 тис. військовослужбовців.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що РФ перекидає техніку до Білорусі не тому, що готується до бойових дій із її території, а для навчання своїх військ.
Водночас у Міноборони України заявляли, що Росія може розглядати нове вторгнення з півночі як запасний варіант.
Джерело: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ