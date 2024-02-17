Героїня нового часу: серіал Перевізниця розповість світу про війну в Україні

Показ першого українсько-європейського серіалу Перевізниця зібрав у столичному кінотеатрі Жовтень пресу, іменитих медійників, акторів.

– Це серіал, створений у копродукції StarLightMedia – української компанії, а також найстарішої студії Європи, зокрема її німецького філіалу, – розповів шоуранер та автор серіалу Перевізниця Євген Тунік.

До копродукції долучилися також багато європейських країн, серед яких Німеччина, Швейцарія, Франція, Ісландія, Фінляндія, Норвегія, Данія.

Нещодавно Перевізницю продали в Японію, Латвію, Чехію та Словаччину.

Перевізниця: сюжет серіалу

Загалом, у серіалі – десять серій.

Сюжет Перевізниці – це історія українки Лідії, яка працювала психологом, але змінила свою професію під час війни.

Вона залишається в країні та стає перевізницею.

Кожен епізод – це поїздка, і в кожній є свій пасажир із особистою історією.

Сама ж Лідія, кажуть автори, це збірний образ української жінки.

– Для мене найважливіше, що прості люди роблять неймовірні речі, неможливі речі, надзвичайні речі. Серіал презентує світові абсолютно нову героїню нового часу – не героя, не Арнольда Шварценеггера, за всієї поваги, чи ще когось. А жінку, яка рятує людей, яка бачить цю жахливу війну, яка не розуміє, чому, але не даючи відповіді на питання “Чому це з нами?”, робить те, що мусить робити, – зазначив генеральний директор медіахолдингу StarLightMedia Олександр Богуцький.

– Це новий спосіб показати цю війну, щоб ще раз нагадати, що це людські долі, людські історії й освіжити цю хвилю підтримки України, – додала генеральна директорка СТБ Людмила Семчук.

Ця унікальна драма висвітлює емоційні та соціальні наслідки війни для українців, поєднуючи особисті історії з кіно.

Так автори відзначають стійкість та незламність людського духу.

Перевізниця: відгуки

Діляться своїми враженнями й актори.

– Це дуже важко, бо серіал розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення. Ці дні я застала в Києві й проживати все це заново – це все дуже важко, – зізналася акторка Олена Олейникова.

Співзасновник об’єднання українських продюсерів та ексміністр культури Володимир Бородянський назвав серіал Перевізниця дуже сильною та потужною роботою.

– Це робота, яка показує світу і нам контекст, у якому ми живемо, показує дуже якісно. Показує складні життєві дилеми. Показує вибір, який роблять українці. Він дуже людяний та дуже щирий, – наголосив продюсер.

Враженнями від перегляду подивився і журналіст телеканалу ICTV, ведучий телемарафону Єдині новини Андрій Ковальський.

– Цей серіал, ці три серії, які ми подивилися, зачепили. Очікувалося, що це серіал про війну, але він через героїв, через різні долі. Там і багато смішного, і такого, що зрозуміють лише українці.

Коли вийшли з залу, я запитав, коли можна буде подивитися четверту серію, бо три серії – дуже мало, – зауважив Андрій Ковальський.

За його словами, Перевізниця є прикладом важливого для країни та індустрії міжнародного копродакшену в умовах великої війни.

Це і про те, що індустрія живе і знаходить нові форми, і про те, що ми продовжуємо нагадувати світу про війну в Україні

У StarLightMedia розраховують, що серіал стане подією для світової кіноспільноти. Проєкт вже має багато міжнародних контрактів.

– Це перший серіал, який буде в багатьох країнах, і його будуть дивитися, переказувати. Люди будуть ставити собі питання, а як би я вчинив на місці та чи готовий я багато робити для людей, – прогнозує Олександр Богуцький.

Перевізниця: дати прем’єр

Світова прем’єра серіалу Перевізниця відбудеться уже 19 лютого, в межах Кафе Київ 2024 – спеціальної події, присвяченій майбутньому України в Європі.

У європейських країнах показ серіалу стартує з 21 лютого, українська прем’єра відбудеться 25 лютого в ефірі телеканалу СТБ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.