Аварійні виходи захаращені, пожежної сигналізації немає – інспекція шкіл

Немає пожежної сигналізації, несправні пожежні крани, не заряджені вогнегасники. Це типові порушення безпеки в українських навчальних закладах. А ще часто у школах закриті та захаращені пожежні виходи. Директори пояснюють, що їм просто ніде куди складати старі меблі, а це може коштувати життя.

Факти ICTV провели пожежну перевірку в столичному ліцеї. Часто саме там, де мають бути виходи для евакуації, у школах складають різний непотріб, бо інших приміщень немає, а на вікнах взагалі відсутні ручки.

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Батьки учнів кажуть, що рік тому все було значно гірше: несправна проводка, не було обов’язкової протипожежної сигналізації.

Наразі сигналізація є, вогнегасник – не протермінований, але ось із пожежним краном проблеми.

Часто з директорів просто беруть зобов’язання, щоб все виправити і стягують штраф.

Управління освіти часто відмовчується, а саме воно мало б виділяти гроші на ці роботи. На щастя, як кажуть рятувальники, пожежі в навчальних закладах трапляються не часто.

Нагадаємо, дітей без обов’язкових щеплень не допускатимуть до навчання у дитячих садках і школах.

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