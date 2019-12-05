Гривня додала ще 3 копійки і продовжує зміцнення

Гривня продовжує міцнішати. Станом на 5 грудня НБУ оприлюднив міжбанківський курс – гривня додала ще 3 копійки. Долар продають по 23,88, купують – за 23,96.

Нацвалюта укріплюється понад три місяці поспіль. Курс долара в бюджеті на 2020 рік скорегували – раніше прогнозували ціну зеленого 28 грн., тепер – 27.

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Зміцнення гривні для економіки не завжди добре. Від цього передусім потерпають експортери, зокрема аграрії. Адже вони отримують менше запланованого від продажу продукції за кордон.

Не відчувають переваг дешевого долара і звичайні українці, бо ціни зовсім не зменшуються, у тому числі на ті товари, вартість яких прив’язана до валюти – наприклад бензин і дизпаливо.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому зміцнення гривні не знизило ціни на пальне.

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