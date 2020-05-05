Гурт Dakh Daughters і актори театру Дах влаштовують онлайн-читання для українців

Літературні читання онлайн влаштовують для українців гурт Dakh Daughters і актори театру Дах.

Твори на будь який смак – сучасні і класичні. Головне – українською. Читання проводять щовівторка та щочетверга до завершення карантину.

Акцію назвали Дегустація книг, щоб книгою справді захотілося посмакувати. Докладніше у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як зірки розважають фанатів онлайн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.