Гурт Dakh Daughters і актори театру Дах влаштовують онлайн-читання для українців
Літературні читання онлайн влаштовують для українців гурт Dakh Daughters і актори театру Дах.
Твори на будь який смак – сучасні і класичні. Головне – українською. Читання проводять щовівторка та щочетверга до завершення карантину.
Акцію назвали Дегустація книг, щоб книгою справді захотілося посмакувати. Докладніше у сюжеті Оксани Михайлової.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як зірки розважають фанатів онлайн.
2020-05-05Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.