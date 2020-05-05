Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Гурт Dakh Daughters і актори театру Дах влаштовують онлайн-читання для українців

Літературні читання онлайн влаштовують для українців гурт Dakh Daughters і актори театру Дах.

Твори на будь який смак – сучасні і класичні. Головне – українською. Читання проводять щовівторка та щочетверга до завершення карантину.

Акцію назвали Дегустація книг, щоб книгою справді захотілося посмакувати. Докладніше у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як зірки розважають фанатів онлайн.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як швидко вивчити англійську – практичні поради
Як швидко вивчити англійську – практичні поради
Як пройти онлайн-співбесіду – кілька простих правил
Як пройти онлайн-співбесіду – кілька простих правил
Чорнобильська катастрофа: 10 фільмів та книг
Чорнобильська катастрофа: 10 фільмів та книг
Всесвітній день книги та авторського права: топ-5 книжкових новинок
Всесвітній день книги та авторського права: топ-5 книжкових новинок
Що почитати на карантині – топ-5 книг
Що почитати на карантині – топ-5 книг
Побачила світ автобіографічна книга про Філю Жебровську
Побачила світ автобіографічна книга про Філю Жебровську
Медицина онлайн: у Жмеринці лікарі консультують пацієнтів у Telegram
Медицина онлайн: у Жмеринці лікарі консультують пацієнтів у Telegram
З Біллі Айліш та Елтоном Джоном. Леді Гага анонсувала онлайн-концерт для медиків
З Біллі Айліш та Елтоном Джоном. Леді Гага анонсувала онлайн-концерт для медиків

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка