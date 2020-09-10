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Ферма онлайн: як двоє дівчат на карантині відкрили бізнес по доставці продуктів

З початком карантину в Україні з’явилося чимало нових бізнесів, спрямованих на доставку товарів клієнтам безпосередньо додому. Один з таких – доставка свіжих фермерських продуктів. Оскільки ринки були закриті, а чимало українців саме там здебільшого купували городину та смаколики, киянам запропонували альтернативу.

Двоє дівчат, Наталя та Анна, вирішили підтримати українських фермерів та забезпечити містян їхніми продуктами, навіть тоді коли всі ярмарки були зачинені. Зізнаються, що спочатку навіть самі розвозили доставки, щоб дізнатись чого саме хоче клієнт та удосконалювались.

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Набори із фруктів та овочів можна замовити на сайті або через соцмережі. Кожні два тижні бокси змінюють своє наповнення. Коштують набори від 70 грн – борщовий набір до майже 700 грн – максі-бокси для всієї родини вагою 11 кг. Окрім того, є сезонні набори з різними фруктами. Співпрацює компанія з фермерами з усієї України. Всі продукти проходять ретельну перевірку.

Мета дівчат – розширити бізнес і на обласні центри, а не тільки столицю. Зараз у компанії готуються до різдвяних та новорічних свят і планують нові бокси.

Також нові методи вирощування продуктів відкривають і в фермерстві. У тепличному комплексі в селі Фасова Київської області цілий рік вирощують понад 25 найменувань різної зелені. Це перша в Україні вертикальна ферма, що побудувала інноваційний тепличний комплекс і почала вирощувати зелень і пряні трави методом аеропоніки.

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