Імпічмент Трампу. Що сказав на допиті представник США в Україні Вільям Тейлор

У США продовжується тривала процедура імпічменту президенту Трампу. Палата представників проводить допити, а свідчення дає Вільям Тейлор, нинішній повірений у справах США в Україні.

За словами членів комітету з розвідки Конгресу, Держдеп, уже традиційно, намагався заборонити дипломату давати свідчення у цій справі. Тому комітет надіслав Тейлору офіційний виклик, виконання якого обов’язкове за законом.

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Свідчення Тейлора дуже важливі насамперед тому, що він був тією людиною, яка здійняла тривогу щодо затримки допомоги Україні і тиск на Київ.

Також 22 жовтня The Washington Post повідомив про те, що російський президент Володимир Путін і угорський прем’єр Віктор Орбан вплинули на ставлення Дональда Трампа до України. Про їхню роль, стало відомо журналістам, коли про це розказав на свідченнях Джордж Кент, чинний заступник помічника державного секретаря.

Згідно з тими свідченнями розмови Трампа з Путіним і Орбаном посилили його сприйняття України як безнадійно корумпованої країни, котра намагалася зашкодити йому під час виборів у США 2016 року. Частина адміністрації Трампа була проти візиту Орбана до Білого Дому.

Сам Дональд Трамп зробив заяву, яка спричинила шквал критики. Своїм твітом президент порівняв процедуру імпічменту проти нього з лінчуванням.

У США лінчування – це найчастіше самосуд через повішання, що практикувалася як форма расового терору білими націоналістами проти темношкірих.

Багато законодавців уже засудили той факт, що Трамп порівнює правомірне розслідування його діяльності із расовими розправами, які лишаються темною сторінкою в історії США.

Нагадаємо, конгресмени у США вважають, що полк Азов радикалізує і тренує американських громадян.

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