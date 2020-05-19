Інтерв’ю з Гордоном. Чи справді бесіди з Поклонською і Гіркіним були спецоперацією

Спочатку інтерв’ю зі зрадницею України, прокурором окупованого Криму, Поклонською, потім – з терористом, вбивцею українців, Гіркіним. Розмови з одіозними персонами, ворогами України, виклав на своєму YouTube-каналі Дмитро Гордон. Останнє українці вже стерпіти не могли. Соцмережі вибухнули, під офіс Гордона зійшлися активісти.

Він же поспішив заявити, що це не реверанси терористам і вбивцям, а спецоперація для міжнародного трибуналу. Начебто компліментарні інтерв’ю Гордона з терористами – це свідчення для Гааги. Однак, насправді ані Поклонська, ані Гіркін нічого нового окрім відомих тез Путіна за три години не сказали. Докладніше у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, що в інтерв’ю Гордону розповів терорист Гіркін.

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