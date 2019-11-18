Інвестиції у село та робочі місця: що дасть Україні відкритий ринок землі

Після бурхливого ухвалення законопроекту Про вільний ринок землі всі очікують, що ж буде до другого читання. Фахівці закликають політиків знизити градус напруги і популізму та говорити про конкретні норми, що захистять українського селянина і фермера. І, нарешті, зроблять чіткими та прозорими правила гри на аграрному ринку.

Насамперед, потрібно зрозуміти, на чиєму боці буде закон – дрібних і середніх господарств чи великих агрохолдингів із сотнями тисяч гектарів. Аналітик Микола Давидюк різко критикує популістів за те, що відстояли заборону іноземцям купувати українські чорноземи. Мовляв, інакше повноцінного ринку та мільярдних інвестицій не буде.

Тому треба не забороняти іноземцям, а чітко прописати всі запобіжники у законі. Тоді село отримає інвестиції, люди – робочі місця, земля – господаря, який платитиме чесну зарплату. Натомість противників такого радикального рішення більше. Вони наголошують: в українців не вистачить грошей, аби купити землю, і вся вона опиниться в руках іноземців та кількох українських багатіїв. Причому, жодних зобов’язань перед пайовиками вони не матимуть.

Читайте: Роман Лещенко розповів, як перевірятимуть покупців української землі

Земельна реформа і відкриття ринку землі Україні потрібно, – вважають в Українській асоціації аграрного експорту. Однак, до вже ухваленого в першому читанні законопроекту тут є чимало критичних зауважень. Головне – відкриття ринку повинно бути поступовим, з обов’язковим захистом вітчизняних аграріїв. Щоб українські фермери мали доступні кредити, могли також заставляти власні наділи для подальшого розвитку власної справи.

Головний міф про те, як українську землю за дешево скуплять іноземці, безпідставний, – переконують в Офісі президента України. Нині робоча група працює також і над питанням концентрації в одних руках, бо норма – 200 тис. га в одного власника – вже наробила багато галасу. У законопроекті до другого читання обов’язково випишуть норму, що купувати землю можуть лише українці і компанії, засновані винятково українцями. А ще держава закладає мільярди гривень для підтримки дрібних фермерів.

Поки не буде повністю заповнений земельний кадастр та не запрацює доступне кредитування для дрібних та середніх аграріїв – продажу землі не буде, – запевняє уповноважений президента. Нині ж робоча група працює і над так званими запобіжниками, аби землю купували винятково українці, і саме для ведення сільського господарства, а не для перепродажів іноземцям, чи спекуляцій на ринку. Головне: щоби політики не зупинили реформу, якої Україна чекає майже 30 років.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Рада голосувала за відкриття ринку землі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.