Із блокуванням трибуни та криками. Як Рада голосувала за відкриття ринку землі

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за закон, який дозволяє торгувати сільськогосподарськими землями.

З самого ранку у парламенті було гамірно. Депутати з монобільшості пішли у контратаку і першими заблокували трибуну, тож опозиціонери взялися кричати. Найбільше галасували депутати Опозиційної платформи – За життя.

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Аби вгамувати пристрасті спікер оголошує півгодинну перерву і запрошує керівників фракцій та груп до себе. Але навіть двогодинний тайм-аут заспокоїв не всіх.

Тимофій Милованов пояснив, що повноцінний ринок землі планують відкрити з жовтня 2020 року. Він передбачає, що в українців з’явиться право не лише здавати в оренду свої паї, але й продавати їх.

А от чи продавати землю іноземцям – мають вирішити самі українці на референдумі.

Ще урядовці обіцяють навести лад із геокадастром та земельним рейдерством. Та опозиціонери не вірять. Кожна фракція підготувала свій законопроект, загалом їх 10.

У Голосі пропонували відкласти і доопрацювати документ, аби він не привів до розколу в суспільстві. А Європейська солідарність звернула увагу на те, що у цьому документі не подумали про фермерів та земельний банк.

Натомість у Слузі народу закликали колег менше спекулювати на страхах людей і разом доопрацювати документ до другого читання. Голосування окрім депутатів із монобільшості підтримали ще 13 позафракційних.

Нагадаємо, голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко повідомила, що після голосування за ринок землі її політсила переходить в опозицію до влади.

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